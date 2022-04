Btw op fietsen wordt dan toch niet verlaagd

De btw op fietsen en elektrische fietsen wordt dan toch niet verlaagd naar 6 procent. Dat blijkt uit een Koninklijk Besluit dat woensdag werd gepubliceerd in het Staatsblad.

De Kamer keurde in 2019 unaniem een voorstel van de PS goed om de btw op fietsen en elektrische fietsen te verlagen van 21 naar 6 procent. Dat moest meer mensen stimuleren om voor de fiets te kiezen als vervoersmiddel voor korte en middellange verplaatsingen. De maatregel had enkel nog het fiat van de Europese Commissie nodig. Dat is er intussen, maar de regering besloot om op haar stappen terug te keren.

“Gezien de budgettaire context heeft de regering beslist om, in het kader van een globale heroverweging van de budgettaire prioriteiten, de tarifaire gunstregeling van 6 procent voor de fietsen, elektrische fietsen en speed pedelecs (...) op te heffen”, is te lezen in het KB.

De regering wil het gereserveerde budget nu gebruiken voor alternatief mobiliteitsbeleid ter promotie van de fiets in het kader van het woon-werkverkeer. Het gaat bijvoorbeeld om een verbetering van de fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.