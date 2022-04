Boot vaart tegen sluis in Terneuzen: scheepvaart naar Gent ligt helemaal stil

Door een incident in de sluis van Terneuzen woensdagavond kunnen zeeschepen de Gentse haven niet bereiken of verlaten. Dat laat North Sea Port weten.

“Wegens een aanvaring in de Westsluis in Terneuzen is deze gestremd voor alle scheepvaart. Alle geplande schuttingen voor komende nacht zijn geschrapt.” Twaalf in- en uitgaande vaarten kunnen niet doorgaan en moeten herpland worden, zegt havenwoordvoerder Johan Bresseleers.

De Westsluis raakte beschadigd nadat een schip een ander schip had aangevaren, waardoor die de sluisdeur heeft geraakt. Een ploeg van het Nederlands agentschap Rijkswaterstaat is ter plaatse om het probleem te analyseren en de schade op te meten.

Het eerste schip, de 153 m lange Embla, werd aangevaren door de 82 meter lange Bothniaborg. Er is enkel schade aan de schepen boven de waterlijn en geen lekkage. Er vielen ook geen gewonden.

© North Sea Port

Dat deze Westsluis een heikel punt is voor de zeevaart naar Gent is al langer geweten. Deze sluis is de enige toegang tot de Gentse haven, specifiek voor zeeschepen. Wanneer deze sluis zoals woensdagavond door omstandigheden dicht gaat, ondervindt de Gentse haven grote hinder.

Daarom is sinds 2017 een project gestart om één van de grootste sluizen ter wereld te maken op maat van het Panamakanaal. Deze Nieuwe Sluis wordt 427 meter lang, 55 meter breed en 16,44 meter diep. In 2023 moet het eerste schip door de sluis varen.