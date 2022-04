De ongrijpbare fixer van jonge Molenbeekse salafisten: Bassam Ayachi (77) riskeert 10 jaar cel voor terrorisme

Op zijn oude dag riskeert Bassam Ayachi (77), die geldt als ’s lands oudste veteraan van de radicale islam en oudste Syriëstrijder, tien jaar cel op een terreurproces in Parijs. Al decennia loopt hij opzichtig in beeld, maar nog nooit volgde een veroordeling als terrorist. De Molenbeekse sjeik staat bekend als ronselaar van Syriëstrijders, maar een exact aantal is niet bekend.