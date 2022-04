Hoe het armste land van Europa plots overspoeld wordt door vluchtelingen: “Omdat één psychopaat besloten heeft dat Oekraïne van hem is”

Geen EU-lid, armste land van Europa, en zelf kampend met door Rusland gesteunde separatisten.

Moldavië is de vreemde eend in de bijt bij de westelijke buren van Oekraïne. Daarbovenop krijgt het land – gezien per duizend inwoners – ruim dubbel zoveel Oekraïense vluchtelingen binnen als Polen. “We hebben niet veel, maar we doen wat we kunnen. We doen wat moet.”