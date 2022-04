Zonder “de praatbarak” die Veiligheidsraad vaak is, zou het nog erger zijn volgens experts

De VN-Veiligheidsraad is een sof. Een praatbarak die er niet in slaagt om agressor Rusland tot de orde te roepen. De Oekraïense president Volodimir Zelenski sprak dinsdag harde woorden over de Veiligheidsraad, maar heeft hij ook een punt? “Zeker”, zegt professor Jan Wouters (KU Leuven). “Maar zonder Veiligheidsraad krijgen we chaos.”