Actrice Reinhilde Decleir overleden

Declair speelde in tal van Vlaamse tv-series mee. Zo was ze onder meer te zien in Van Vlees en Bloed als Maria ‘Moemoe’ Vangenechten en nam ze in Beau Séjour de rol van Renée Brouwers voor haar rekening. Afgelopen jaar was ze nog te zien in de Brussels tv-serie Grond, die ook op Netflix te zien is.