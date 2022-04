Wat kan die lekker stiften: neef van Erling Braut Haaland opent seizoen met hattrick

IK Start heeft zijn naam volledig waargemaakt. De Noorse club startte met een 1-5 overwinning aan het nieuwe seizoen in de 1. divisjon, de tweede divisie in het Noord-Europese land. Grote man van de wedstrijd was ene Jonatan Braut Brunes, de 21-jarige neef van superster Erling Braut Haaland. Brunes scoorde namelijk een hattrick, met twee prachtige stiftballen.