Nummer 1722 geactiveerd wegens voorspelde wind en regen

Het nummer 1722, voor niet-dringende interventies door de brandweer, wordt geactiveerd. Dat meldt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, nadat het KMI gewaarschuwd had voor krachtige wind en intense regen.

Het meteorologisch instituut kondigde “code geel” af in heel België van donderdagochtend tot de nacht van donderdag op vrijdag. “We bevinden ons donderdag onder invloed van een diepe depressie die van de Noordzee naar Denemarken trekt”, aldus het KMI. “Aan de zuidflank ervan staat een krachtig windveld. Vanaf de ochtend zijn er rukwinden mogelijk tot zowat 80 kilometer per uur en lokaal kan dat oplopen naar zowat 90 kilometer per uur.” In de loop van de avond zou het rustiger moeten worden.

Voor de provincie Luxemburg werd ook een “code geel” voor regen afgekondigd op donderdag en vrijdag, met donderdag mogelijk tussen 20 en 25 liter per vierkante meter in 24 uur tijd en vrijdag mogelijk een nog grotere hoeveelheid.

De gemakkelijkste manier om een brandweerinterventie te vragen is via het digitale loket 1722.be. Bellen kan ook. Het noodnummer 112 is enkel voor mogelijk levensbedreigende situaties.