Oekraïense president Zelenski: “Russen proberen lichamen van duizenden vermiste burgers te verbergen”

Rusland zal zijn verantwoordelijkheid voor het hoge aantal in de oorlog omgebrachte Oekraïners niet ontlopen. Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski woensdagavond gezegd in zijn dagelijkse toespraak. “We hebben al weet van duizenden vermisten”, zei de president. Volgens de Oekraïense president zijn er slechts twee mogelijkheden voor die duizenden vermisten: ofwel werden ze naar Rusland gedeporteerd, ofwel werden ze gedood.

Na de internationale verontwaardiging over de beelden die onder meer in de straten van Boetsja gemaakt werden van lijken, heeft Rusland volgens Zelenski zijn tactiek gewijzigd. De Russen proberen de lichamen van zij die omkwamen in door Russische troepen bezette gebieden nu weg te halen van straat of uit kelders en te verbergen, maar de Oekraïense president maakt zich sterk dat onderzoeken, getuigenverklaringen en satellietbeelden gebruikt zullen worden om te bepalen in welke omstandigheden en door wiens toedoen mensen verdwenen zijn.

De nieuwe sancties van de westerse landen noemt Zelenski in zijn recentste toespraak “indrukwekkend”, maar niet voldoende. Na de beelden uit Boetsja is het “amper mogelijk ze als gepast te beschouwen”, klinkt het. Hij wees ook onder meer op de aanhoudende gevechten in de havenstad Marioepol. Daarom eist hij opnieuw een embargo op Russische olie en een volledige uitsluiting van het land van het internationale bankwezen.

Evacuatie Charkov

Het Russische leger gaat intussen verder met het opbouwen van gevechtskracht om zijn ambities in het oosten van het land te kunnen realiseren. De regering heeft de bevolking in Loehansk, Donetsk en Charkov opgeroepen zichzelf in veiligheid te brengen en de regio te verlaten.

Een gecentraliseerde evacuatie van Charkov ziet burgemeester Ihor Terechov intussen niet zitten. Noch hij, noch het leger vinden een gecentraliseerde evacuatie van de tweede grootste stad van het land nodig. Er geldt een oproep voor de wijken Losova en Barvinkove, die ten zuiden van de stad liggen. Daar verwacht het leger een verscherping van de militaire situatie, maar Charkov zelf is goed voorzien van wapens en de inwoners zijn bereid de verdediging te voeren, aldus de burgemeester.

Voor de oorlog telde de stad 1,5 miljoen inwoners. In de eerste oorlogsweken vluchtte al een groot deel van de bewoners. Al sinds het begin van de invasie op 24 februari wordt de stad bijna ononderbroken aangevallen met luchtartillerie.