Uitslaande woningbrand in Schilde: bewoner kritiek

De brandweer rukte woensdagnacht uit naar Midzomer in ’s Gravenwezel (Schilde). Daar woedde een uitslaande woningbrand. Op de eerste verdieping brandde een kamer helemaal uit. Een bewoner verkeert in kritieke toestand.

De brand ontstond vermoedelijk rond 3.15 uur in een alleenstaande woning aan Midzomer. Bij aankomst van de brandweer was de brand al uitslaand in een kamer op de eerste verdieping. De brandweer van Zone Rand, posten Sint-Job, Schoten en Schilde kregen het vuur na enige tijd onder controle, maar konden niet voorkomen dat de woning zware schade opliep.

De bewoners konden uit de woning ontzet worden. Een van hen kreeg de eerste zorgen toegediend in de ziekenwagen met bijstand van een MUG-arts. Het slachtoffer zou in kritieke toestand verkeren. De andere bewoners werden opgevangen bij buren. Het is momenteel nog onduidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.