Bayern München-killer Arnaut Danjuma (ex-Club Brugge) razend ambitieus: “Er komt nog veel meer aan voor ons”

Arnaut Danjuma (25) denkt dat Villarreal nog tot veel meer in staat is dan wat zijn club woensdag liet zien tegen Bayern München. Villarreal won de eerste wedstrijd van de kwartfinale van de Champions League in Spanje met 1-0 en liet meerdere mogelijkheden onbenut om Bayern een ruimere nederlaag te bezorgen.

“We kunnen nog zoveel beter dan we hebben laten zien”, zei Danjuma met een brede lach. “Het is goed om met 1-0 te winnen, maar we hebben nog een hoop te verbeteren, bijvoorbeeld in balbezit en bij counteraanvallen. Er komt nog veel meer aan voor ons.”

De Nederlander hield zichtbaar dubbele gevoelens over aan de nipte zege. “Ik liet nog een grote kans onbenut en had eerder moeten schieten. Maar we moeten gewoon blij zijn met een 1-0-overwinning thuis. We weten dat Bayern uit moeilijk is, maar we moeten gefocust zijn en ons zo goed mogelijk voorbereiden.”

Belgisch verleden

In het seizoen 2018-2019 kwam Danjuma uit voor Club Brugge. Hij kwam over van NEC Nijmegen uit de Nederlandse tweede klasse en maakte meteen indruk. In 25 wedstrijden kwam hij aan zes doelpunten en vier assists voor blauw-zwart, maar hij stond ook een tijdje geblesseerd aan de kant.

Na één seizoen kwam Bournemouth hem al in België opvissen. De Premier League-club betaalde bijna 17 miljoen euro aan Club Brugge. Vorige zomer maakte Danjuma de overstap naar Villarreal, waar hij al aan veertien doelpunten en vier assists zit in 29 wedstrijden.