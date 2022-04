Magistratenvereniging scherp voor Vlaams minister Demir: “Niet gehinderd door enige dossierkennis”

De Belgische magistratenvereniging Magistratuur en Maatschappij is ontstemd over een tweet van Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) over een gerechtelijke uitspraak. In een opiniestuk wijst de vereniging donderdag onder meer op de scheiding der machten.

Minister Demir haalde dinsdag op Twitter uit naar een uitspraak van de rechtbank van Antwerpen in een verkrachtingszaak. De 19-jarige dader kreeg vier jaar cel, waarvan twee effectief. Te laag, vond minister Demir, die in de tweet ook de advocate van de jongeman, Christine Mussche, viseerde. “Een ‘doodgewone jongen’, meester Mussche? Een doodgewone jongen verkracht geen vrouwen. Daar is nooit een excuus voor. Nooit. #telagestraf”, luidde de tweet.

Magistraat Christophe Snoeck reageert donderdag in een opiniestuk voor M&M. “Vaak moet worden vastgesteld dat personen die niet gehinderd zijn door enige dossierkennis de afweging van de rechter omtrent de schuld en of de bestraffing, een mening moeten uiten over de beslissing van de rechter”, schrijft hij.

“Ook in de politieke wereld kunnen sommige politici zich niet onthouden om kritiek te uiten op een specifieke uitspraak van een rechter, zeker wanneer het om maatschappelijk gevoelige zaken, zoals zedenzaken, gaat. Deze politici zijn er zich terdege van bewust dat de rechter, zijn deontologie indachtig, niet zal reageren op de kritiek en dus een makkelijke prooi is van een populistisch ingestelde politicus”, schrijft hij, waarna hij verwijst naar minister Demir.

Snoeck wijst donderdag op de scheiding der machten. “Die houdt in dat de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht elk een eigen grondwettelijke taak hebben toebedeeld gekregen en dat de ene macht zich onthoudt te interfereren in de andere macht. Met andere woorden de minister voert de wetten uit en houdt zich bezig met ’s lands beleid en de rechter spreekt recht. In wezen een niet zo moeilijk te begrijpen afbakening van de onderscheiden taken”, schrijft hij.

“Het is daarom passend nogmaals op te roepen om de democratische evenwichten die in onze samenleving aanwezig zijn, te respecteren en de rechterlijke macht haar essentiële taak in alle onafhankelijkheid te laten uitvoeren waardoor zij haar rol van buffer tegen alle ondemocratische krachten die de rechtsstaat aantasten, kan opnemen”, besluit Snoeck.