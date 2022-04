Turks gerecht hevelt dossier over moord op Khashoggi over naar... Saoedi-Arabië

Het Turkse gerecht heeft donderdag beslist om het dossier over de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi over te hevelen naar Saoedi-Arabië. Turkse media hadden vorige week al gemeld dat de aanklager in Istanboel had gevraagd om het dossier af te sluiten.

Khashoggi werd in oktober 2018 met een list naar het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel gelokt. Hij is nooit meer levend gezien. Aangenomen wordt dat hij is vermoord, en dat zijn lichaam daarna in delen uit het consulaat is gesmokkeld. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten steunde de Saoedische kroonprins en feitelijk heerser Mohammed bin Salman de geheime operatie om criticus Khashoggi uit te schakelen.

Het proces tegen 26 Saoediërs die beschuldigd worden van de moord op Khashoggi startte in juli 2020, zonder hun aanwezigheid. Maar de moord op Khashoggi vergiftigde de relaties tussen Turkije en Saoedi-Arabië. Sinds enkele maanden zoekt Ankara, dat kampt met ernstige economische moeilijkheden, meer toenadering tot Riyad.

Volgens een van de advocaten van de verloofde van Khashoggi gaat de beslissing om het dossier naar Saoedi-Arabië te sturen, in tegen de wet en houdt ze een “schending” in “van de Turkse soevereiniteit”. “Er is geen enkele vervolging in Saoedi-Arabië. De Saoedische autoriteiten hebben het proces al afgesloten en beslist om talrijke verdachten vrij te spreken”, aldus Gokmen Baspinar. Hij kondigde aan in beroep te gaan tegen de beslissing.