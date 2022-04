Barack Obama: “Dit is niet de Poetin die ik kende”

Voormalig Amerikaans president Barack Obama is naar eigen zeggen verrast door de koers van Russische president Vladimir Poetin. “Dit is niet de Poetin die ik kende”, zei Obama bij The Atlantic.

Volgens Obama was Poetin altijd “genadeloos”, maar herkent hij de man niet meer als de tegenstander uit zijn ambtstermijn. “Ik weet niet wie de persoon is die nu de leiding heeft”, aldus Obama. “Dat hij nu alles op het spel zet? Dat had ik vijf jaar geleden niet voorspeld.”

Obama – die president was toen Rusland in 2014 de Krim annexeerde – is naar eigen zeggen wel “bemoedigd” door de eensgezinde reactie van het Westen. “In 2014 moest ik ze schreeuwend de juiste richting uit sleuren”, klinkt het. Aan voorspellingen over een einde aan dit conflict wil de voormalige president zich niet wagen. “Ik wil niet gokken over wat er zich afspeelt in het hoofd van Poetin.”

Maar Obama maakt zich naar eigen zorgen wel zorgen over de toekomst van de democratie. “Die is genoegzaam en verward en pitloos geworden, net nu overal autocraten de wind mee hebben”, aldus Obama. “Poetin is een voorbeeld van een zeer specifieke reactie op de idealen van de democratie maar ook op globalisering en de clash tussen culturen: hij beschikt over de mogelijkheid om die woede en onvrede te vatten in een etno-nationalistische mythologie. Dat wijst op een moeilijke, gewelddadige en uitdagende toekomst als we niet sommige dingen corrigeren.”

