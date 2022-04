Oekraïense betogers vragen militaire hulp aan NAVO-hoofdkwartier: “Triest dat bureaucratische machine miljoenen besteedt aan eindeloze vergaderingen”

Voor de poorten van het hoofdkwartier van de NAVO in Evere heeft donderdag een 50-tal mensen betoogd voor meer militaire hulp voor Oekraïne. Ze vragen zich af hoeveel meer doden er nog moeten vallen vooraleer de NAVO-lidstaten een no-flyzone instellen boven Oekraïne.

De vele gruweldaden in de steden Boetsja, Irpin en Marioepol zijn voor de manifestanten meer dan genoeg redenen om dringend extra militaire hulp te vragen. Voor de zesde keer al verzamelt de Oekraïense gemeenschap in België voor het NAVO-hoofdkwartier om steun te vragen. Zolang er geen extra militaire hulp komt, achten ze de NAVO ook verantwoordelijk voor de vele Oekraïense slachtoffers en doden.

“We vragen gevechtsvliegtuigen, artillerie en tanks. Er zijn genoeg dappere burgers die willen vechten, maar er zijn geen wapens en geen tanks om de troepen te beschermen”, stelt manifestant Vasyl Kushmuns. “Het is triest dat de NAVO een bureaucratische machine is die miljoenen budget besteedt aan eindeloze vergaderingen, kantoorgebouwen en vooral wapens die niet gebruikt worden, in opslagplaatsen liggen en uiteindelijk vernietigd worden”, vervolgt hij.

De economische sancties volstaan niet langer om het Oekraïense volk te verdedigen, oordelen de manifestanten. Ze willen dat de Russische oorlogsmachine voorgoed aan banden gelegd wordt. Die boodschap richten ze rechtstreeks tot Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO. Woensdag en donderdag vindt er onder zijn leiding een top van NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken plaats.