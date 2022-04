Tot 150 uur werkstraf voor groep jongeren die via snapchat lachgas verkochten: “Werden betrapt met 250 flessen”

Via het snapchat-account Lachgas9000 verkochten enkele Gentse en Nederlandse jongeren grote hoeveelheden lachgas. Ze werden bij een transactie op heterdaad betrapt en samen met het Nederlands bedrijf dat de flessen verkocht, moesten ze voor de strafrechter in Gent verschijnen.

424 kilogram lachgas. 68 lege, maar vooral dus 189 volle flessen lachgas. Dat vond de Gentse politie begin vorig jaar samen met vijfduizend verpakte ballonnen in de Gentse haven. De speurders waren gealarmeerd door een opvallende bedrijvigheid tussen een witte bestelwagen en een jeep.

Lachgas maakte tijdens de coronapandemie een forse opmars. Gebruikers laten een patroon leeglopen in een ballon en daarna wordt uit die ballon het gas ingeademd. Je krijgt daarna een euforische roes van enkele minuten. Het lijkt heel onschuldig, maar is enorm schadelijk.

De Nederlandse bestuurder (31) van de bestelwagen en de Gentenaar (22) die reed met de jeep hadden samen met enkele anderen een handeltje opgezet. Ze communiceerden via het Snapchat-account met de naam Lachgas9000. De boekhouding hielden ze nauwgezet bij in hun gsm.

“Mager dossiertje”

Vijf beklaagden, voornamelijk studenten afkomstig uit Nederland en Gent, en het Nederlandse bedrijf dat het lachgas verkocht, stonden voor de Gentse rechtbank terecht voor inbreuken op de wet op ambulante handel. Want de verkoop van lachgas is volgens de wetgeving niet strafbaar.

De beklaagden vroegen één voor één bij monde van hun advocaten een lichte bestraffing. “Het Openbaar Ministerie kan niet vervolgen voor lachgas, want dat is niet strafbaar. Dat maakt dit dossier heel magertjes natuurlijk”, pleitte advocaat Frank Scheerlinck.

“Mijn client is geschrokken van de impact van zo’n strafzaak. De boodschap is aangekomen”, pikte advocaat Dennis Van Overstraeten in. Het Nederlands bedrijf betwistte zijn rol als mededader in de handel. “Mijn cliënt is een legitiem bedrijf en wordt hier afgestraft”, pleitte advocaat Bram Van Acker.

De rechter volgde in het vonnis gedeeltelijk de advocaten. Eén beklaagde kreeg 150 uur werkstraf opgelegd. Anderen kwamen ervan af met 48 uur werkstraf of een opschorting van straf. Het Nederlands bedrijf een boete van 4.000 euro voor schending van de administratieve verplichting.

