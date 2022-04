Luchthaven van Antwerpen ziet passagiersaantallen herstellen: “Steeds meer mensen beginnen opnieuw te reizen”

Zowel het aantal commerciële vluchten als het aantal zakenvluchten op de Antwerpse luchthaven herstelt zich. In het eerste kwartaal van dit jaar namen bijna 45.000 mensen het vliegtuig vanuit Antwerpen.

“Het herstel van de passagierscijfers op onze luchthaven zet zich voort”, zegt CEO Eric Dumas. “Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar zien we stijgende passagierscijfers in vergelijking met het eerste kwartaal in 2021.” Het zakensegment van de luchthaven ziet een gelijkaardige trend. “De zakenvluchten hebben zich volledig hersteld en overstijgen het niveau van begin 2019”, aldus Dumas.

Vorige maand verwelkomde Antwerpen 7 procent meer passagiers dan in maart 2019. Het totale eerste kwartaal van dit jaar viel echter 8 procent lager uit dan het eerste kwartaal van 2019. Dumas wijt dat aan de latere opstartdatum van vluchten naar Innsbruck, de tijdelijke opschorting van vluchten naar Marokko en het ontbreken van een verbinding met Londen.

“Steeds meer mensen beginnen opnieuw te reizen”, besluit Dumas, die de komende maanden verder herstel verwacht. “Deze week zijn de eerste vluchten naar Mallorca vertrokken. Later worden Ibiza en Split opgestart. Midden juni wordt Avignon aan het vluchtschema toegevoegd.”