Wat een fenomeen: Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) scoort 38ste (!) competitiegoal, promotie bijna binnen voor Fulham

Het doelpuntenrecord in de Championship, de Engelse tweede klasse, had Mitrovic eind februari al te pakken. Vorig jaar scoorde Ivan Toney liefst 31 keer voor Brentford, Mitrovic scoorde dit seizoen al zijn 32ste en 33ste doelpunt op 23 februari. Sinds woensdagavond staat de teller op 38 doelpunten in 37 wedstrijden. Diep in de competitie is de Serviër nog altijd goed voor een doelpunt om de 85 minuten (gemiddeld).

Mitrovic besliste woensdagavond de wedstrijd op het veld van Middlesbrough. Fulham staat nu zeventien punten voor op de derde plaats met nog zeven wedstrijden te gaan, de eerste twee promoveren rechtstreeks. Een nieuwe promotie naar de Premier League is eigenlijk nu al binnen voor The Cottagers.

Bekijk het 38ste doelpunt van Mitrovic hieronder (minuut 1:20):

In de Premier League moet Mitrovic wel nog revanche nemen. Toen hij vorig jaar met Fulham aantrad in de eerste klasse, kwam hij niet verder dan drie goals. In het seizoen 2018-2019 kon hij wel 11 keer scoren in de Premier League.

