Russen dreigen Donbas te overspoelen, dus smeekt Oekraïne de wereld om zware wapens: kunnen ze die snel genoeg inzetten om stand te houden?

Nu Rusland een nieuw groot offensief gaat beginnen in het oosten van Oekraïne, stuurt het Oekraïense leger massaal versterkingen naar de Donbas-regio. Toch zullen ze daar snel op hun limieten botsen, vrezen militaire experts. Want Rusland zal alles op alles zetten omdat een mislukking zoals in Kiev geen optie is. President Zelenski smeekt de wereld dan ook dringend om zware wapens. Om welke wapens gaat het, en vooral: welke wapens kunnen ze direct inzetten?