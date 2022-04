Reizigers geven openbaar vervoer van MIVB een 7,3 op 10

De reizigers die gebruik maken van het Brusselse openbaar vervoer, hebben de MIVB op haar jaarlijkse tevredenheidsbarometer een algemene score van 7,3 op 10 gegeven. De MIVB is tevreden, zeker nu het aantal pendelaars op de tram, metro en bus opnieuw toeneemt en ook de verkeersopstoppingen terugkeren in de hoofdstad.

De MIVB nam in de afgelopen twee jaar verschillende initiatieven om het comfort van de reizigers op alle vlakken te verbeteren. Uit de evaluatie blijkt dat de mogelijkheid om contactloos te betalen vooral gesmaakt wordt. In de zomer van 2020 werd de zogenaamde EMV (Europay Mastercard Visa) ingevoerd op het Brusselse openbaar vervoer. Daardoor kan je snel betalen door je bankkaart, of betaalapp op de smartphone tegen het valideringstoestel te houden. In 2021 werden er liefst 3 miljoen ritten op die manier betaald.

De tarieven van het Brusselse openbaar vervoer worden over het algemeen als betaalbaar beschouwd. In deze tijden van stijgende inflatie en energieprijzen wil de MIVB een betaalbaar alternatief zijn voor de auto. Uit de barometer blijkt dat twee derde van de nieuwe reizigers voor de MIVB kiest omwille van de voordelen die het openbaar vervoer te bieden heeft.

De reizigers tonen steeds een grotere tevredenheid over de reistijd, de frequenties, de stiptheid, het veiligheidsgevoel overdag, de klantvriendelijkheid en de reizigersinformatie. Op vlak van stiptheid scoort de MIVB nu beter dan voor de coronapandemie.

“Het openbaar vervoer is cruciaal voor de mobiliteitsbehoeften van de Brusselaars”, zegt Brussels mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen). “Daarom investeren we fors in betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer, via kortingstarieven, contactloos betalen, en binnenkort ook met de Mobility as a Service-app. Net als de vele ondervraagde Brusselaars ben ik een uiterst tevreden MIVB-gebruiker.”

Een andere vaststelling van de MIVB is dat het veiligheidsgevoel steeds belangrijker wordt, en dat de aanwezigheid van mensen in een precaire sociale situatie ook steeds zichtbaarder wordt in de stations en op het openbaar vervoer. Ze vraagt dat de bevoegde overheidsinstanties mee de situatie aanpakken.

Het is het tweede jaar op rij dat de MIVB een score van 7,3 op 10 behaalt op haar tevredenheidsbarometer. Daarmee komt de doelstelling van 7,4 op 10 steeds dichterbij. In het contract van de openbare dienst moet die tegen 2023 behaald worden. “De score is het resultaat van de vele inspanningen die de MIVB-medewerkers dagdagelijks doen om een ritje met de MIVB zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken voor de reizigers”, zegt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB. “Die inspanningen worden verdergezet met onder andere de komst van nieuwe trams, bussen en metro’s, de uitbreiding en verdere beveiliging van het netwerk en de digitalisering van onze diensten ten voordele van onze reizigers.”