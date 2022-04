Brusselse tewerkstellingsgraad stijgt naar hoogste niveau ooit

Het aantal Brusselaars met een job nam het voorbije jaar toe met 8.700, een groei van 1,9 procent. De tewerkstellingsgraad steeg met 0,9 procentpunt tot 62,2 procent. Ter vergelijking: voor heel België bedraagt de werkgelegenheidsgraad 70,6 procent.

Ook het aantal pendelaars in de hoofdstad neemt toe, zo blijkt uit de cijfers. In totaal werken er 259.000 Vlamingen in Brussel (+10,9 procent) en 144.000 Walen (+6,6 procent). Voor het eerst sinds 2014 werken er opnieuw meer pendelaars in Brussel dan Brusselaars zelf. Een mogelijke verklaring is de veralgemening van thuiswerk. Daardoor betekent in een ander gewest werken niet meer altijd dat je iedere dag pendelt, klinkt het.

“Bijna 500.000 Brusselaars hebben vandaag een job”, zegt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt in het persbericht. “Daar ben ik bijzonder blij om. Maar het mag geen reden zijn om de ‘war for talent’ te vergeten die woedt op onze arbeidsmarkt. Werkgevers zoeken opgeleide mensen, vaak hoogopgeleide profielen. De oplossing ligt in opleiding. We moeten de vaardigheden van Brusselse werkzoekenden naar een hoger niveau tillen om deze stijging van de tewerkstellingsgraad verder te zetten.”