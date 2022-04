Minister van Defensie Ludivine Dedonder eert gesneuvelde soldaten op Nationale Herdenkingsdag

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) heeft donderdag samen met een vertegenwoordiger van de koning de soldaten die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 sneuvelden, herdacht. Tijdens een plechtigheid in het teken van de nationale herdenkingsdag die aan de veteranen is gewijd, legden ze bloemenkransen neer aan het Graf van de Onbekende Soldaat in Brussel.