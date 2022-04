Sluis van Terneuzen opnieuw in gebruik, scheepsverkeer hernomen

De Westsluis in Terneuzen is opnieuw in gebruik genomen na een aanvaring die woensdag voor problemen had gezorgd. Een 12-tal vaarten kon daardoor niet doorgaan, maar ondertussen worden die opnieuw ingepland. Dat laat North Sea Port weten.

Een aanvaring in het sluizencomplex in Terneuzen zorgde woensdag voor een verstoring van de scheepvaart in de haven van Gent. De Westsluis raakte beschadigd nadat een schip een ander schip had aangevaren, waardoor die de sluisdeur raakte. Een ploeg van het Nederlands agentschap Rijkswaterstaat moest ter plaatse komen. Maar donderdag omstreeks 13u kon de sluis opnieuw in gebruik genomen worden.

Het eerste schip, de 153 m lange Embla, werd woensdag aangevaren door de 82 meter lange Bothniaborg. Er was enkel schade aan de schepen boven de waterlijn en geen lekkage. Er vielen ook geen gewonden.