Stevige files na ongevallen op Antwerpse Ring en in Kennedytunnel

Het eerste ongeval gebeurde iets na 10.15 uur in de richting van Nederland. Een auto kwam er in aanrijding met een vrachtwagen. De auto stond dwars over de Ring, waardoor er een tijdlang drie rijstroken versperd waren. Niemand raakte gewond. Iets na 11 uur waren beide betrokken voertuigen getakeld en kon de rijbaan vrijgegeven worden. Er staat een file van voor Kruibeke.

Ook richting Gent staan er lange files, door een ongeval in de Kennedytunnel korte tijd later. Bij het ongeval is minstens een vrachtwagen betrokken, twee van de drie rijstroken zijn versperd. Het Vlaams Verkeerscentrum meldt dat de Liefkenshoektunnel richting Gent tolvrij is gemaakt. Verkeer over lange afstand van Willebroek naar de Waaslandhaven rijdt best om via de N16 en de E17.