Verjaardagen leveren jong gepensioneerde twee miljoen euro op: “Geld voor een stevige renovatiebeurt... maar eerst frietjes”

Feest in dagbladhandel Publi-Center in Groot-Bijgaarden. Een klant won er via de Lotto-Jackpot twee miljoen euro. In die winst deelt zaakvoerder Luc Ceunis (56) niet, maar toch pikt hij mogelijk een graantje mee.

2.002.195,20 euro, om exact te zijn. Dat is het forse bedrag dat een klant van dagbladhandel Publi-Center langs de Brusselstraat in Groot-Bijgaarden opstrijkt dankzij de Lotto-trekking van 19 maart. Wie het formulier met de juiste zes cijfers indiende, deelt de Nationale Loterij om privacyredenen niet mee maar medewerkster Liliane Goor licht wel graag een tipje van de sluier op.

800 euro

“Het gaat om een jong gepensioneerde man uit Vlaams-Brabant”, zegt Goor. “Hij was in shock toen hij het nieuws vernam. De man speelt al veertig jaar trouw met Lotto en won al eens 800 euro, maar dit bedrag had hij nooit durven dromen. Verder kunnen we melden dat hij steeds met dezelfde zes nummers speelt. Het gaat om de verjaardagen van de mensen die hem na aan het hart liggen.”

De winnaar zou volgens Goor al goed weten wat hij met het geld gaat doen. “Uiteraard pikken de kinderen en kleinkinderen hun graantje mee. Zijn huis krijgt een stevige renovatiebeurt. Maar allereerst wil hij toch eens met het hele gezin heerlijk genieten op restaurant. En heel chique hoeft dat niet te zijn. De man liet weten dat zijn enige voorwaarde is dat ze lekkere Belgische frietjes serveren.”

Graantje meepikken

Bij afwezigheid van de geluksvogel zelf ontving Publi-Center zaakvoerder Luc Ceunis met plezier de symbolische cheque. In de winst deelt de dagbladhandelaar die het winnende lotje verkocht helaas niet, toch kan ook hij waarschijnlijk een graantje meepikken. “Ik hoorde van collega’s die in het verleden al zo’n grote winnaar hadden, dat ze plots een pak meer klanten over de vloer kregen”, zegt Luc. “Het trekt blijkbaar mensen aan die geloven dat zo’n winnend lot extra geluk brengt.”

De dagbladhandel van Luc is met deze mooie winst overigens niet aan zijn proefstuk toe. “Zo’n miljoenenbedrag is nieuw voor mij. Maar vorig jaar in oktober won een klant via een Lotto-speelpot nog 165.000 euro en rond diezelfde periode was er ook een winst van 80.000 euro. Via Euro Millions werd er vorig jaar ook al 164.000 euro gewonnen. Straffe cijfers op zo’n korte periode, als je daar even bij stil staat. Wie weet wordt het hier nu wel een soort bedevaartsoord. Iedereen is sowieso meer dan welkom”, sluit Luc met een knipoog af.