Ook in Opwijk verhoogde PFAS-waarden vastgesteld

De verhoogde waarden zijn vastgesteld op twee locaties in Opwijk. Enerzijds gaat het om een oude fabriekssite in de Doortstraat, en anderzijds om de brandweerkazerne Sint-Anna in de Processiestraat, in het centrum van de stad.

Aan bewoners wordt gevraagd de no-regretmaatregelen van de Vlaamse overheid op te volgen. Wie in een straal van 500 meter van een van de sites woont, drinkt best geen putwater meer. Wie korterbij woont, in een straal van 100 meter, eet daarbovenop best geen zelfgeteelde groenten en fruit of eieren van eigen kippen meer. Opwijks schepen van Leefmilieu Johan Deleu schat dat het in totaal om driehonderd tot vijfhonderd gezinnen kan gaan.

De komende maanden zal er extra beschrijvend bodemonderzoek worden verricht. Deleu verwacht dat dat voor of tijdens de zomer afgerond zou moeten zijn.

Nog in Vlaams-Brabant gelden de no-regretmaatregelen in Diest, Halle, Tienen en Landen.