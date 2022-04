Europees Parlement stemt voor onmiddellijk embargo op Russische olie en gas

Het Europees Parlement eist een onmiddellijk verbod op de import van Russische olie en gas. Dat blijkt uit een resolutie over de oorlog in Oekraïne die donderdag in Straatsburg is goedgekeurd.

Een ruime meerderheid van de Europarlementsleden (413 tegen 93 bij 46 onthoudingen) schaarde zich achter een amendement dat een volledig embargo op de invoer van olie, gas en nucleaire brandstof uit Rusland vraagt. De uiteindelijke resolutie werd met een kamerbrede meerderheid van 513 tegen 22 stemmen bij 19 onthoudingen goedgekeurd.

“Dit is een belangrijk moment en een betekenisvolle stap. Het standpunt van dit parlement is duidelijk en stuurt de sterkst mogelijke boodschap van steun naar de mensen aan de frontlinie in Oekraïne”, zo begroette voorzitter Roberta Metsola de goedkeuring van de resolutie onder luid applaus in het halfrond.

Met de resolutie, die ook oproept om alle Russische banken uit te sluiten van het netwerk van betaaloperator Swift en de wapenleveringen aan Oekraïne op te voeren, willen de Europarlementsleden de druk op de Europese Commissie en de lidstaten verhogen om strengere sancties te nemen tegen het regime van de Russische president Vladimir Poetin.

“All-the-way”

“De afgelopen weken zijn er in Europa in recordtijd heel wat taboes gesneuveld, een gasembargo wordt het volgende”, meent Tom Vandenkendelaere (CD&V). Volgens Hilde Vautmans (Open VLD) is duidelijk geworden dat “de opbouw van het ene na het andere sanctiepakket niet werkt bij een autocraat als Poetin”. Daarom vraagt het parlement “all-the-way te gaan en doortastende sancties te nemen die Poetin écht raken”, aldus Vautmans.

In Brussel bespreken de EU-ambassadeurs van de lidstaten donderdag een verbod op de invoer van steenkool, maar dat vertegenwoordigt slechts een klein deel van de Russische inkomsten uit de export naar de EU. Het weren van gas en olie heeft een veel grotere impact op Moskou, maar ook op de EU, dat bijzonder afhankelijk is van Russische olie en gas. Vele lidstaten staan dan ook aarzelend tot ronduit afwijzend tegenover zo’n embargo.

“Een gasembargo zal niet zonder belangrijke impact op onze Europese economie en onze burgers komen, iedereen moet goed beseffen dat dat de prijs van oorlog is, een oorlog die we net door die sancties zo snel mogelijk willen stoppen”, weet Vandenkendelaere. Vautmans bepleit een Europees solidariteitsmechanisme om de gevolgen voor gezinnen en bedrijven op te vangen.

Volgens de resolutie moet de ontkoppeling van de Russische leveranciers samengaan met een plan om de continuïteit van de energievoorziening te waarborgen en moet er een strategie uitgewerkt worden om sancties terug te draaien indien Rusland stappen zet om de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne te herstellen en zijn troepen terugtrekt uit het buurland.

3,4 miljard euro voor vluchtelingen

Onder de Belgische Europarlementsleden onthield enkel Marc Botenga (PVDA) zich bij de eindstemming over de resolutie. Botenga, Vlaams Belang en Marc Tarabella (PS) stemden tegen het amendement over het energie-embargo. Bij dat amendement kozen Geert Bourgeois en Assita Kanko (N-VA) voor een onthouding.

Het parlement gaf donderdag ook zijn fiat voor de onmiddellijke deblokkering van 3,4 miljard euro uit de Europese begroting voor lidstaten die Oekraïense vluchtelingen opvangen, alsook voor een resolutie die bijzondere aandacht vraagt voor de bescherming van kinderen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten.