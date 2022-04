Stakingsdreiging bij Krëfel over lonen

Bij elektroketen Krëfel dreigen personeelsacties, zegt vakbond ACV Puls. Er is een sociaal conflict over de lonen. De vakbond zegt dat de directie de lonen niet correct indexeert en dreigt ermee naar de arbeidsrechtbank te zullen stappen.

ACV Puls ontdekte naar eigen zeggen dat de vaste lonen van winkelpersoneel en managers bij Krëfel niet worden geïndexeerd. Het zou gaan om lonen van een 160-tal van de ruim 1.400 werknemers. Ze zouden ook overuren kloppen zonder extra vergoeding. Er worden individuele dossiers voorbereid voor de arbeidsrechtbank, zegt vakbondsverantwoordelijke Michiel Van Opdenbosch.

De directie zou een nieuw loonsysteem willen invoeren. “Men wil daarbij de premie op verkoop schrappen. Dat gaat om een aanzienlijke som, gemiddeld 200 euro. Ze stellen iets meer vast loon voor, maar dat compenseert het verlies van de premie niet. Er is ook een bonussysteem voorgesteld, maar dat biedt geen zekerheid”, aldus Van Opdenbosch.

De vakbondsman verwacht dat er spontane acties zullen ontstaan onder het personeel. Een stakingsaanzegging heeft de vakbond nog niet ingediend, “maar dat behoort zeker tot de mogelijkheden”. Verder overleg met de directie is er voorlopig niet gepland, aldus nog ACV Puls.

Krëfel telt in België 74 winkels. De keten is in handen van het Franse Boulanger, dat deel uitmaakt van het imperium van de familie Mulliez.