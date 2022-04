Brusselse politie is uw dierenvriend: agenten helpen ganzenfamilie Belliardstraat oversteken

Brussel

De Brusselse politie heeft dinsdagochtend een nijlganzenfamilie van een gewisse dood gered in de Belliardstraat. De Franse speciale gezant voor Wit-Rusland Nicolas de Lacoste postte het tafereel op zijn Twitter-accoount, en dat merkte de nieuwssite Bruzz op. Agenten van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene brachten de mama en haar acht kuikens in veiligheid, nadat een van de kuikens verloren was gelopen onder een bus. “Een lief plaatje in een wrede wereld”, klinkt het onder de foto‘s. De nijlganzenfamilie vervolgde daarna haar tocht via het voetpad.