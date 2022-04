Om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas, lanceert minister van Energie Tinne Van der Straeten een website met tips, www.ikhebimpact.be, die je helpen met besparen. Vooral de aanbeveling je eten in de microgolf op te warmen valt op. Bespaar je er echt mee? En als dat zo is, kunnen we dan ook eten klaarmaken in de microgolfoven?