Nog geen duidelijkheid: ING België weet nog niet of het afhaakt als sponsor van de Rode Duivels voor het WK in Qatar

Bij sponsor van de Rode Duivels ING België weten ze nog niet of ze net zoals ING Nederland niet meegaan naar het WK in Qatar. “Een besluit hierover hebben we nog niet genomen”, klinkt het bij woordvoerder Renaud Dechamps.

ING Nederland, dat de Nederlandse nationale ploeg sponsort, had eerder via zijn woordvoerder laten weten dat het zijn tickets voor de wedstrijden in Qatar links zal laten liggen en geen campagne zal voeren rond het toernooi. “De mensenrechtensituatie in Qatar is de reden waarom wij bij dit toernooi niets doen”, klinkt het.

Een statement, maar wel één dat voorlopig niet gedeeld wordt door de Belgische tak van de bank, die de Belgische nationale ploeg sponsort. “Uiteraard kijken we in België naar de aanpak zoals in Nederland”, aldus Dechamps. “Een besluit hierover hebben we nog niet genomen. De focus ligt voor wat betreft de campagnes in België voor nu ook op het EK vrouwen en de Nations League.”

Ook andere sponsoren van de Belgische nationale ploeg lijken voorlopig niet geneigd een punt te maken zoals vijf sponsoren van Oranje dat wel al gedaan hebben. “We zijn ons goed bewust van de gevoeligheden rond het WK in Qatar”, klinkt het bij Herbalife. “Als sponsor van de Koninklijke Belgische Voetbalbond sluit Herbalife Nutrition zich aan bij de standpunten en de maatregelen van de Belgische voetbalfederatie waarvan we partner zijn. We onderschrijven ten volle het gezamenlijk beleid dat door de Federatie wordt gevoerd.”

De Belgische voetbalbond kondigde eerder aan dat het in Qatar enkel wil samenwerken met bedrijven die een charter voor mensenrechten en arbeidsomstandigheden tekenen.