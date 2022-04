Oekraïense Buitenlandminister Koeleba na NAVO-bijeenkomst: “Wij zullen vechten voor onze veiligheid, maar ook die van jullie”

De Oekraïense minister was met een duidelijke boodschap naar de vergadering van zijn ambtgenoten van de NAVO-lidstaten gekomen: Oekraïne heeft wapens nodig. “Om de oorlog te winnen, heb je wapens nodig”, zei hij. “Ik denk dat Oekraïne een eerlijke deal voorstelt: jullie leveren ons alles wat we nodig hebben, en we zullen vechten voor onze veiligheid, maar ook voor die van jullie. Zodat president Poetin geen kans zal hebben om het artikel 5 te testen.” Dat artikel van het Noord-Atlantisch Verdrag, de hoeksteen van de alliantie, bepaalt dat een aanval op een lidstaat wordt beschouwd als een aanval op alle lidstaten.

De Oekraïner zei er niet aan te twijfelen dat zijn land de benodigde wapens zal hebben, maar dat het de vraag is wanneer die aankomen. “Ofwel helpen jullie ons nu, en ik spreek dan over dagen en niet over weken, of jullie hulp zal te laat komen”, zei Koeleba. “Veel mensen zullen sterven, hun huizen verliezen, dorpen zullen verwoest worden omdat deze hulp te laat zal komen.”

LEES OOK. Zelenski smeekt de wereld om wapens, en stuurt massaal versterkingen naar Donbas-regio

De minister verwees tijdens de persconferentie verschillende keren naar Boetsja, een voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kiev waar al 320 lichamen van gedode burgers zijn gevonden. “Om meer Boetsja’s te vermijden, moeten we praten en bekijken hoe we deze oorlog kunnen beëindigen”, zei hij. “Het is duidelijk dat de posities van de delegaties in de gesprekken bepaald zullen worden door de successen van de respectievelijke legers op het terrein en de impact van de sancties tegen Rusland. Dat maakt ofwel hun, ofwel onze positie sterker.”

Koeleba herinnerde eraan dat de Russische troepen zich uit Kiev en de grotere regio hebben teruggetrokken om het offensief te focussen op het oosten van het land. “De strijd voor de Donbas zal jullie doen denken aan de Tweede Wereldoorlog”, waarschuwde de minister. Hij gaf als voorbeeld de inzet van duizenden tanks, pantservoertuigen, vliegtuigen en artillerie. Volgens hem zal het “geen lokale operatie” zijn.

“Tot mijn grootste spijt is de slachtpartij van Boetsja slechts de top van de ijsberg. We krijgen berichten dat Marioepol veel, veel erger is, op alle vlakken”, zei hij. Die stad in het zuidoosten van Oekraïne ligt zwaar onder vuur van de Russische soldaten.

De minister erkende dat de westerse sancties Rusland schade toebrengen, maar niet genoeg zijn om het Russische oorlogsgeweld een halt toe te roepen. “Zolang het westen gas en olie van Rusland kopen, steunen ze Oekraïne aan de ene kant, maar steunen ze ook de Russische oorlogsmachine aan de andere kant”, zei hij. “Nu sterven mensen, het offensief ontvouwt zich nu, we hebben maatregelen nodig om Rusland vandaag tegen te houden.”

Koeleba zei nog voorzichtig optimistisch te zijn over wapenleveringen van NAVO-landen, maar verwacht niet dat de NAVO als een geheel wapens zal leveren.