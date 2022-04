Zwijndrecht ziet “eerste doorbraak” in aanpak van PFAS-problematiek

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht noemt de conclusies uit het beschrijvend bodemonderzoek in de omgeving van de site van chemiebedrijf 3M een “eerste doorbraak” in de aanpak van de PFAS-problematiek. “3M zal verregaande herstelmaatregelen moeten nemen voor een vrij en onbezorgd genot van onze leefomgeving”, klinkt het.

Afvalstoffenmaatschappij OVAM concludeert uit het bodemonderzoek - van een onafhankelijke bodemsaneringsdeskundige - dat er in een gebied rond 3M in Zwijndrecht en Beveren sprake is van ernstige PFAS-verontreiniging en dat humaan-toxicologische risico’s niet uitgesloten zijn. OVAM eist dat 3M als saneringsplichtige tegen 1 juli een bodemsaneringsplan klaar heeft over een eerste deel van het verontreinigde gebied en tegen 1 december over een tweede en laatste deel.

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht vindt dat de sanering moet betekenen dat de huidige no-regretmaatregelen, zoals geen eieren van eigen kippen eten, na afloop tot het verleden moeten behoren. Het gemeentebestuur uit ook een aantal eisen over het te volgen traject. Zo moeten steeds de meest recente gezondheidskundige normen worden toegepast bij de risicobeoordeling, klinkt het, en moet er een gefaseerde aanpak komen waarin perceeleigenaars “binnen een redelijke termijn” kunnen instappen.

De eigenaars van de verontreinigde gronden zullen door OVAM op de hoogte worden gebracht over de staat van hun perceel. Er wordt ook een informatievergadering voorbereid, stelt het gemeentebestuur.