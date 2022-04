Kaoru Mitoma lijkt helemaal hersteld van enkelblessure: “Ik twijfelde of ik mijn niveau weer zou halen”

Hoe kunnen we Kaoru Mitoma (24) het best omschrijven? Een pijlsnelle Japanner met een goede dribbel en dito afwerking? Dat kan, maar in Japan omschrijven ze hem tegenwoordig met één simpel woord: held. Na zijn twee cruciale doelpunten tegen Australië, die Japan een ticket voor het WK in Qatar opleverden, is Mitoma hot in Japan. Zijn enkelblessure, die hij op winterstage met Union opliep, lijkt nu helemaal verleden tijd.