Stoltenberg: “NAVO-landen zullen steun aan Oekraïne opdrijven”

Volgens de Noor gaan de lidstaten akkoord om meer te doen, “nu, en voor de middellange en lange termijn”. “We hebben gesproken wat we meer zullen doen, waaronder ook hulp op het vlak van cyberveiligheid en het leveren van uitrusting om Oekraïne zich te helpen beschermen tegen chemische en biologische bedreigingen”, zei hij.

Welke bijkomende wapens nu NAVO-landen aan Oekraïne zullen leveren, zei de topman niet. Wel had hij eerder al benadrukt dat de lidstaten verschillende types aan wapens leveren. Behalve militaire steun, zullen de lidstaten ook met hun humanitaire en financiële hulp een tandje hoger schakelen.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba had in een afzonderlijke persconferentie net voor Stoltenberg nog benadrukt dat zijn land de wapens snel nodig heeft. Volgens Stoltenberg zijn de NAVO-landen zich bewust van de dringendheid.

Ook willen de NAVO-landen de weerbaarheid van andere partnerlanden versterken, net als hun capaciteit om zichzelf te verdedigen. Stoltenberg noemde Georgië en Bosnië en Herzegovina. Beide landen kunnen op meer steun rekenen van de NAVO. “Elke hulp zal op maat zijn, gedreven door de vraag en geleverd met de volledige toestemming van de betrokken landen”, zei hij.

De toekomstige relaties met Rusland waren ook een gespreksonderwerp. Het volgende strategische concept van de verdragsorganisatie moet volgens de ministers daarop een antwoord bieden. “Voor het eerst moet het concept ook in rekening brengen hoe de groeiende invloed en het dwangbeleid van China onze veiligheid beïnvloeden”, zei Stoltenberg. Dat concept moet de ambities van de alliantie voor de komende jaren bepalen. Het nieuwe strategische concept, een soort handleiding voor de alliantie, moet tijdens de volgende top van de staatshoofden en regeringsleiders - op 29 en 30 juni dit jaar in Madrid - worden goedgekeurd. Het huidige concept dateert van 2010.

De ministers keurden ook het charter goed voor de innovatieaccelerator “DIANA” (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic). Aanvankelijk zal dat een netwerk van zowat 60 innovatiesites in Noord-Amerika en Europa omvatten. Bedoeling is dat de academische en bedrijfswereld worden betrokken voor innovatie op het vlak van defensie.