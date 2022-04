Algemene Vergadering van VN schorst Rusland uit Mensenrechtenraad

De stemming kwam er na beschuldigingen over oorlogsmisdaden aan het adres van Moskou. 93 landen stemden voor de schorsing, 24 tegen en 58 onthielden zich. Er was een tweederdemeerderheid nodig, waarbij de onthoudingen niet geteld worden.

De Oekraïense ambassadeur bij de VN Sergij Kislitsija beschuldigde Rusland voor de stemming van “vreselijke” misdaden, onder meer door het doden van burgers in Boetsja.

De Russische vertegenwoordiger Gennady Kuzmin veroordeelde de stemming. Andere landen zoals Noord-Korea en Syrië schaarden zich achter hem, meldt BBC.

In de tekst van de resolutie staat dat “het recht van de Russische Federatie om lid te zijn van de Mensenrechtenraad wordt opgeschort”.

Rusland zal officieel lid van de Raad blijven tot het einde van zijn termijn in 2023, maar verliest alle rechten die aan dat lidmaatschap verbonden zijn. Het land kan bijvoorbeeld niet langer deelnemen aan zittingen van de Mensenrechtenraad, zelfs niet als waarnemer.

De VN-Mensenrechtenraad bestaat uit vertegenwoordigers van 47 staten. De instelling houdt zich bezig met de bevordering en bescherming van mensenrechten over de hele wereld. De raad komt meerdere keren per jaar bijeen in het Zwitserse Genève. De vorige keer dat een lidstaat werd geschorst, was in 2011 en het ging toen om Libië.