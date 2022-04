Al op 15 december werd salmonella vastgesteld in de Ferrero-fabriek in Aarlen. Hoe het kan dat de besmette Kinder Surprise-eieren en andere chocoladeproducten toch nog in de winkel beland zijn, is voor het bedrijf en het FAVV een vraagteken. En waarom is er zo lang niet gecommuniceerd? Goed voor het imago van Ferrero is het alvast niet.