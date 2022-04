Fameuze domper voor ambitieuze Red Flame Amber Tysiak: “De scheur bleek plots 8 centimeter te zijn, erger dan voordien”

De kans dat Amber Tysiak dit seizoen nog een wedstrijd speelt, is bijzonder klein. De 22-jarige Red Flame en sterkhouder van OHL heeft een scheur van liefst 8 centimeter in haar lies.

Tysiak is een van de rijzende sterren in het Belgische vrouwenvoetbal. Ze ontpopte zich al snel tot een vaste waarde bij de nationale ploeg en doet met OHL mee voor de titel. Maar de Limburgse moet nu geblesseerd toe kijken hoe de Flames zich proberen te kwalificeren voor het WK en haar ploeg mogelijk de titel verliest aan Anderlecht.

“In februari kreeg ik last van mijn rechtse adductor”, zegt Tysiak. “Ik ben toen wel blijven spelen en in Spanje met de Flames (waar ze speelde in de Pinatar Cup, red.) was er nog geen sprake van een scheur. Ik ben daarna begonnen aan de match tegen Charleroi, maar bij het trappen van een lange bal voelde ik al van ‘oei’. Ik heb me toen bij de rust laten vervangen. Initieel dachten ze dat het een soort van overbelasting was en bijgevolg een ontsteking, maar na een echo bleek ik een scheur van 6 centimeter te hebben.”

Tysiak stelde donderdag mee de nieuwe truitjes van de Flames voor. — © BELGA

Van 6 naar 8 cm

Tysiak moest vier weken revalideren en maakte haar comeback in de play-offwedstrijd tegen KRC Genk (27 maart). “Maar ik merkte al snel dat het echt niet oké was. Toen een volle match spelen, was niet de juiste keuze want op de echo bleek de scheur plots 8 centimeter te zijn geworden, erger dan voordien dus. Ik begin opnieuw vanaf nul.”

De centrale verdedigster is vier tot zes weken out en dus zit haar seizoen er hoogstwaarschijnlijk op. “Ik ga nu geen risico’s meer nemen”, aldus Tysiak. “Zeg nooit nooit, als ik me na vier weken topfit voel… Maar normaal gezien heb ik mijn laatste match van het seizoen gespeeld. Dat is balen. Je leeft toe naar de play-offs en ik heb maar één keer kunnen meedoen. Heel zuur, maar dat hoort erbij. Ik ga de eerste supporter van OHL zijn, we hebben nog altijd kans op de titel (ze tellen vijf punten minder dan Anderlecht, red.). We geloven er nog in.”

Tysiak laat ook nog weten dat het EK voetbal, waar de Flames op 16 juni hun eerste partij spelen, niet in gevaar komt. “Normaal gezien haal ik het begin van de voorbereiding”, stelt de Limburgse.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen