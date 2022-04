Opdracht volbracht: Red Flames winnen ruim van Albanië in WK-kwalificatie en blijven zo tweede in groep F

De Red Flames hebben zoals verwacht ruim gewonnen van Albanië in de WK-kwalificatie. Na een moeizaam begin werd het uiteindelijk nog 0-5. Tine De Caigny en Tessa Wullaert legden er elk twee in het mandje. Invaller Blom legde de eindscore vast. De Flames blijven zo tweede in groep F.

Voor het eerst in hun geschiedenis speelden de Red Flames in truitjes die speciaal voor hen ontworpen zijn. Het inspireerde hen echter niet tot een spetterende eerste helft in het WK-kwalificatieduel tegen Albanië. Integendeel, onze landgenotes begonnen zelfs bijzonder moeizaam aan de partij. Terwijl concurrent en leider in groep F Noorwegen al snel 3-0 voorstond tegen Kosovo, lag het tempo bij onze nationale ploeg te laag. Gevolg: veel balbezit, maar weinig tot geen kansen voor de Flames.

Nochtans is Albanië meer dan een haalbare kaart voor onze nationale ploeg, maar het waren de Albanezen die in het eerste halfuur de beste kans kregen om te scoren toen onze verdediging zich even liet ringeloren. Afwerken lukte echter niet, waarna Tine De Caigny de wedstrijd openbrak in de 37ste minuut. Met een rake kopbal zette ze de 0-1 op het scorebord. Plots ging het snel voor de Flames. Twee minuten later was Tessa Wullaert daar al met een verdubbeling van de score en nog voor rust maakte De Caigny er met een intikker 0-3 van.

© BELGA

Boeken toe voor Albanië en dus konden de Flames in de tweede helft een pak ontspannender van start gaan. Wullaert maakte er nog 0-4, waarna bondscoach Ives Serneels begon te wisselen. Het was invaller Jassina Blom die de 0-5 eindscore vastlegde.

De driepunter van de Red Flames betekent goed nieuws in de strijd om de tweede plaats in groep F. Ook leider Noorwegen, dat uiteindelijk met 5-1 won, blijft met drie punten voorsprong enigszins binnen bereik. Dinsdag volgt de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kosovo. Al was er ook nog minder goed nieuws. De 22-jarige Amber Tysiak is een vaste waarde achterin bij de nationale ploeg en OHL, maar de sterkhouder verliet eerder deze week de nationale ploeg met een blessure. Donderdag maakte ze bekend dat ze met een scheur in de adductoren van zo’n acht centimeter kampt en dat haar seizoen erop zit. Tysiak moet vier à zes weken revalideren, maar het EK komende zomer zou niet in gevaar komen. Sari Kees nam tegen Albanië haar plaats centraal achterin in en deed dat degelijk.