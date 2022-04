Pas op als je volgende week gaat snoeien of kappen in je tuin. Mogelijk zitten er kwetsbare eekhoorn-nestjes in je bomen. Nu al worden bij de dierenopvang in Brasschaat dubbel zoveel baby-eekhoorns binnengebracht als vorig jaar. Kathleen De Vriendt geeft tips over wat je moet doen met die diertjes. “Raak ze vooral zelf niet aan.”