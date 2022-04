Geen akkoord over terugbetaling, toch trekken logopedisten hun tarief op: “We moeten wel”

Door het uitblijven van een nieuw akkoord over hun honoraria besluiten logopedisten overal in Vlaanderen om zelf hun tarief op te trekken. De factuur belandt bij de patiënt. Eén maand logopedie valt zo makkelijk 40 euro per maand duurder uit. “We moeten wel”, zegt Stefaan Lefevere van de beroepsvereniging. “Maandelijks stoppen nu vier logopedisten met hun praktijk omdat het financieel niet meer haalbaar is.”