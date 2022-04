EU-lidstaten keuren nieuwe sancties tegen Rusland goed, waaronder embargo op steenkool

De nieuwe sancties moeten nog gepubliceerd worden in het officiële Publicatieblad van de EU vooraleer ze van kracht worden. Dat is echter maar een formaliteit en zou vrijdag in orde moeten zijn.

Diplomaten zeggen dat een totaalverbod op fossiele brandstoffen zou kunnen volgen, dus ook op olie en gas, indien Rusland de oorlog in Oekraïne niet stopt.

Volgens diplomaten zorgde Polen ervoor dat de onderhandelingen zo lang duurden in Brussel. Zo wilde het land in eerste instantie niet akkoord gaan met de overgangsperiode van 4 maanden die Duitsland vroeg voor het invoerverbod van steenkool. Oorspronkelijk had de Europese Commissie een periode van drie maanden gevraagd. Landen als Griekenland en Malta vroegen ook om de geplande sluiting van de havens voor Russische schepen niet zo strikt te formuleren als wat de Commissie gevraagd had.

Verlies van 4 miljard

De sancties komen er na de onthullingen over een groot aantal burgerdoden in Boetsja, in de buurt van Kiev. De EU wil zo de druk op Rusland opvoeren, door het land vooral economisch te raken. Volgens de Commissie zou het kolenembargo alleen al een verlies van 4 miljard euro per jaar kunnen betekenen.

In het door de Commissie gevraagd sanctiepakket zit ook een volledig verbod op transacties met vier Russische banken, waaronder VTB, de op een na grootste bank van Rusland, net als bijkomende exportverboden ter waarde van 10 miljard euro. Russische schepen mogen ook niet meer aanmeren in Europese havens. Er zullen ook extra mensen die banden hebben met president Vladimir Poetin, op de sanctielijst geplaatst worden.