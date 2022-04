Beloften van Anderlecht en Genk tonen in spectaculair onderling duel waarom zij klaar zijn voor het grote werk: Vijf lessen om mee te nemen naar 1B

Twee beloftenteams hebben hun ticket voor 1B al beet: RSC Anderlecht en KRC Genk. Ze steken er dit seizoen met kop en schouders bovenuit in de U21-competitie, de Limburgers lieten zelfs geen enkele verliespartij optekenen, en hun onderling duel donderdagavond in het Lotto Park was enkel nog belangrijk in het licht van de titelstrijd. Met het oog op hun aanstaande toetreding tot het tweede niveau van de Belgische voetbalpiramide, steekt een pertinente vraag de kop op: zijn de beloften klaar voor 1B?