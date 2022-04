Het verhaal achter de foto van het jongetje (6) dat rouwt om moeder bij haar graf in Boetsja

Warm ingeduffeld en zichtbaar aangedaan staat de zesjarige Vlad Tanyuk bij het graf van zijn moeder. Mama, Ira Tanyuk, kwam niet om bij het bloedbad in Boetsja, waarbij 340 mensen het leven lieten, maar stierf door uithongering en stress vanwege de oorlog. Ze werd begraven in de tuin van hun huis in de buitenwijken van Kiev. Op andere beelden is te zien hoe de jongen eten en drinken op het graf van zijn moeder zet. De foto’s die de wereld rondgingen, werden genomen door Rodrigo Abd, een fotojournalist bij AP.

Tribunaal

De Oekraïense president Volodimir Zelenski beschuldigde Rusland dinsdagavond van “de meest verschrikkelijke wreedheden sinds de Tweede Wereldoorlog” in een videoboodschap aan de VN-Veiligheidsraad. Volgens hem moeten zowel zij die de moorden hebben uitgevoerd als zij die de orders hebben gegeven, terechtgesteld worden voor een tribunaal dat vergelijkbaar is met het tribunaal dat in het naoorlogse Duitsland werd gebruikt.

Ondertussen vrezen experts dat er nog veel meer plaatsen zullen zijn waar Russische troepen oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Het Oekraïense parket heeft al meer dan 7.000 meldingen van Russische oorlogsmisdaden geregistreerd – alleen al in de regio rond Kiev.

LEES OOK. Onderschepte gesprekken over gruwel in Boetsja doen het ergste vermoeden