In Engeland zijn ex-spelers hard voor Romelu Lukaku na zijn moeizame laatste weken: “Zijn dagen bij Chelsea kunnen geteld zijn”

De ene mikte richting de cornervlag, terwijl de andere een masterclass koppen gaf. Het contrast tussen Romelu Lukaku (28) en Karim Benzema (34) kon niet groter zijn woensdagavond in de kwartfinale van de Champions League tussen Chelsea en Real Madrid (1-3). Terwijl Benzema geniet van de vorm van zijn leven, moet Lukaku opnieuw kritiek incasseren in Engeland.

Jamie Carragher (ex-Liverpool): “Het ligt niet aan Tuchel, wel aan Lukaku”

Het is algemeen geweten dat Lukaku een spits is die vertrouwen nodig heeft. Iets waar het hem op dit moment aan lijkt te ontbreken. Terwijl Benzema in de kwartfinale van de Champions League woensdagavond op enkele minuten tijd twee bijzondere moeilijke kopballen tegen de netten wist te werken, kon Lukaku aan de overkant twee veel makkelijkere kopballen niet eens kadreren. In de laatste tien wedstrijden van Chelsea stond Lukaku slechts twee keer in de basis: in de FA Cup tegen tweedeklassers Luton en Middlesbrough. Daar komt nog eens bij dat Tuchel geen coach is die onze landgenoot de hele tijd schouderklopjes geeft. Maar volgens Jamie Carragher ligt het niet aan Tuchel dat Lukaku een dipje kent. “Het ligt aan Lukaku zelf. Het gaat niet om de liefde van een coach. Je geeft 100 miljoen pond (115 miljoen euro, red.) uit aan een speler om het verschil te maken in deze wedstrijden, en hij geraakt zelfs niet in het team”, aldus de voormalige verdediger van Liverpool. “Hoewel de cijfers van de Belg er vaak fantastisch uitzien, heb ik altijd het gevoel dat als we het over Lukaku hebben, er een maar is. Hij is een zeer goede speler, maar als je praat over Benzema, Harry Kane of Lewandowski, is hij voor mij altijd een beetje inferieur.”

Mario Melchiot (ex-Chelsea): “Hij moet zijn spel veranderen”

Mario Melchiot gaat akkoord dat het probleem niet bij Tuchel of het spelsysteem ligt, wel bij Lukaku. “Hij wist waar hij aan begon voor hij naar Chelsea kwam. Hij wist perfect wat ze zochten en hoe ze speelden bij Chelsea. Tuchel speelt met een targetman. En ja, Lukaku is altijd belangrijker als hij meer spelers rondom zich heeft en niet op een eiland voetbalt, maar dat gaat niet gebeuren bij Chelsea. Ik denk dat dat iets cruciaals dat hij snel moet veranderen. Hij moet de bal wat meer bijhouden en kaatsen met zijn ploegmaats. Hij moet zijn spel wat veranderen, maar hij mag ook niet te statisch zijn. Hij moet ook vaker scoren, dat is wat iedereen van hem verwacht.”

Glenn Hoddle (oa ex-Chelsea en Tottenham): “Lukaku moet afvallen”

Ook volgens Glenn Hoddle, coach van de Blues van 1993 tot 1996, liggen de mindere prestaties van Big Rom niet aan trainer Tuchel. Hij vindt de vorm van Big Rom onvoldoende en denkt dat onze landgenoot te zwaar staat. Dat zei hij al voor de wedstrijd tegen Real Madrid. “Het probleem is niet Thomas Tuchel of de speelstijl van Chelsea. Nee, Lukaku moet in de spiegel kijken en zorgen dat hij het beste uit zichzelf haalt. Hij moet afvallen en in vorm komen. Hij heeft misschien hard gewerkt, maar aan de foute dingen. Het heeft geen zin om gewichten te heffen in de sportschool. Ik weet het niet, maar misschien is dat wel het probleem? Als hij het veld opkomt, ziet hij er voor mij niet uit als iemand die een impact op het spel zal hebben. Van wisselspelers verwacht je wel dat ze het spel zullen beïnvloeden. Je wilt dat ze een impact hebben op het spel op een positieve manier. Hij heeft nu een beetje de attitude van als de bal op mij afkomt of je schildert hem op mijn hoofd, dan scoor ik wel. Maar hij werkt niet hard genoeg om ruimte of kansen te creëren.”

Hoddle voorspelde dan ook dat Lukaku niet in de basis zou starten tegen Real Madrid en gaf Tuchel gelijk. “Voor mij heeft hij niet genoeg laten zien dat hij het verdient om te starten. Hij is niet meer de Lukaku van voor zijn uitspraken over Inter, niet meer de speler die hij was voor zijn blessure.”

Lukaku bleef in oktober en november een tijd aan de kant door een enkelblessure en kon daarna zijn plaats in de basis niet meer heroveren. Daarna hintte hij in een interview op een terugkeer naar Inter.

Kevin Phillips (oa ex-Leicester en Sunderland): “Zijn dagen kunnen geteld zijn”

“Zijn dagen bij Chelsea kunnen geteld zijn”, zei Kevin Phillips in Engeland eveneens al vóór de matige invalbeurt van Lukaku woensdag tegen Real. Dat de kritiek op de Rode Duivel al langer aansleept dan sinds zijn gemiste kopkansen tegen de Koninklijke is dus duidelijk. De voormalige aanvaller van onder andere Leicester en Sunderland ziet de toekomst van Big Rom bij Chelsea dan niet rooskleurig in. “Als je een spits die je minder dan een jaar geleden zoveel geld heeft gekost, niet laat spelen. Dan ziet het er van buitenaf niet goed uit. Net zoals wanneer je hem inbrengt met nog 20 minuten te gaan en je verliest de wedstrijd toch... Dat Lukaku slechts zo kort mag invallen, suggereert voor mij dat er een breuk is. Ik denk niet dat Lukaku en Tuchel het met elkaar eens zijn. Dit sleept nu bovendien al een tijdje aan. Het lijkt erop dat er iets gaat gebeuren en het zou Lukaku kunnen zijn die de prijs betaalt. Het zal interessant zijn om te zien hoe dit zich verder ontplooit.”