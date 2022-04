Zijn we vertrokken voor een eindeloze oorlog, of is het einde toch in zicht? Dit zijn de vijf mogelijke scenario’s

Poetin trekt zijn troepen terug uit Kiev en heeft zijn zinnen op de Donbas gezet. Maar wat betekent dat? Eerder had een expert het in deze krant over “de eindfase van de oorlog”. Maar intussen waarschuwt Hans Kluge, de Vlaamse topman van WHO dat “de situatie niet snel zal verbeteren”. Zijn we nu vertrokken voor een eindeloze oorlog, of is het einde toch in zicht? Experts leggen vijf mogelijke scenario’s voor.