Beter kan je een bal niet raken: Dimitri Payet lanceert campagne voor goal van het jaar met fenomenaal vluchtschot

Dimitri Payet heeft nog eens van zich laten spreken. De Franse spelmaker zette in de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Conference League zijn club Olympique Marseille op een 2-0 voorsprong tegen PAOK Saloniki. En hoe! Payet knalde een corner op fantastische wijze in één tijd in de vlucht hoog en droog tegen de netten. Wie weet goed genoeg voor de Puskas Award?