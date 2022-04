Gemaakt zodat we hele jaar door chocolade-eieren zouden eten: Kinder Surprise is al 50 jaar absolute goudhaantje van Ferrero

De eerste lading was in minder dan een uur uitverkocht. Dat was vijftig jaar geleden. Sindsdien kent de hele wereld de Kinder Surprise, Kinder Sorpresa of Kinder Uberraschung. Helaas voor producent Ferrero is het goudhaantje vandaag gelinkt aan salmonella. Maar verder heeft het eitje de bedoeling van het Italiaanse familiebedrijf ruimschoots waargemaakt: een alternatief om chocolade-eieren ook buiten Pasen te verkopen. Al is er één grote markt waar kinderen het ei niet stukbijten.