Sinds afgelopen weekend is Zulte Waregem – ‘dankzij’ KV Oostende – zeker van een verlengd verblijf in de hoogste afdeling. Komende zondag wil Essevee op het veld van Charleroi zijn seizoen op een positieve noot eindigen, al kijkt Ewoud Pletinckx ook al verder. “Er ligt veel werk op de plank, want een seizoen als dit willen we niet meer meemaken”, is hij duidelijk.