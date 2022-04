Alle ogen zijn zondagavond gericht op Kortrijk. In het Guldensporenstadion ontvangt Karim Belhocine zijn ex-club Anderlecht, die in een felle strijd verwikkeld is met AA Gent. De KVK-coach komt zo ook oog in oog te staan met Vincent Kompany die zich met paars-wit geen misstap kan permitteren met het oog op de Champions’ play-offs.